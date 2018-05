Zenit o Chelsea: la scelta di Sarri Bologna, in pole c'è Pippo Inzaghi

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Mercato allenatori in gran fermento. Sarri, conclusa l'avventura al Napoli, è in cerca di una nuova sistemazione. Lo Zenit lo attende a braccia aperte ma l'ex tecnico degli azzurri preferirebbe volare a Londra, per guidare il Chelsea. Molto dipenderà dal prossimo incontro Abramovich-Conte. L'ex ct della Nazionale ha ancora un anno di contratto con i Blues e, in due anni, ha vinto Premier League e FA Cup. Si è parlato anche di un possibile accordo tra Chelsea e Napoli: David Luiz ai partenopei e Sarri libero di accasarsi con i Blues.Intanto il Bologna, dopo aver interrotto il rapporto con Donadoni, è pronto a ufficializzare Inzaghi (Filippo) come nuovo allenatore. Attivo anche il Cagliari. Sembra una corsa a due tra Juric e Ventura. Dopo il fallimento con l'Italia, Ventura sarebbe nell'orbita anche di Sassuolo (difficile la permanenza di Iachini, preallertato anche De Zerbi) e Udinese, non convinta di proseguire il rapporto con Tudor. Da capire anche il futuro di D'Anna. Il Chievo avrebbe contattato diversi tecnici, tra cui Nicola, ex tecnico del Crotone.