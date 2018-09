Zanetti: «In Champions ce la giocheremo» Icardi e Lautaro Martinez, allarmi rientrati

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - A Firenze per ritirare il premio Nereo Rocco come riconoscimento alla carriera, il vicepresidente Javier Zanetti ha parlato di Champions League. «Si tratta di una competizione importante, siamo contenti di affrontarla. Siamo forti, ce la giocheremo con tutti, questo è certo».Maurito-Lautaro: good news, bad news. Un sospiro di sollievo per il buon esito delle visite mediche con l'Argentina, ma anche il rischio di vederli in campo mercoledì prossimo (alle 2 italiane) nel secondo test-match della Seleccion negli States contro la Colombia. Mauro Icardi e Lautaro Martinez sono stati riabilitati dagli accertamenti effettuati nella tarda mattinata di ieri a Los Angeles (solo una contrattura al quadricipite destro per il rosarino, lieve affaticamento al polpaccio per El Toro) e resteranno al seguito dell'Albiceleste del neo ct Scaloni, per il doppio impegno con Guatemala (sabato, in California; forfait certo per entrambi) e Cafeteros, con buona pace di Spalletti che si augurava il contrario. Allarme rientrato, invece, per Nainggolan e D'Ambrosio, già in gruppo ieri ad Appiano, superati (senza esami, non necessari) i rispettivi acciacchi di Bologna. (A.Agn.)