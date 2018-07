Zanetti: «Icardi, capitano vero A fine mercato c'è il rinnovo»

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - «Lautaro? È giovane, ma già pronto per il calcio europeo. Icardi? Un capitano vero: a mercato finito pronto un nuovo contratto». A Sheffield hanno fatto coppia per la prima volta, confezionando con il contributo di Candreva il gol del pari e superando il battesimo del campo. Ma Lautaro & Maurito rappresentano il presente e il futuro dell'Inter, come ha sottolineato Javier Zanetti a Fox Sports Argentina, partendo dal rinnovo del capitano. «Icardi sta benissimo all'Inter, quando sarà il momento ci siederemo con lui per trattare il prolungamento e fargli un nuovo contratto - ha proseguito il vicepresidente nerazzurro -. Ormai è capitano da 2 anni e si comporta da capitano. Non andrà al Real».Con l'altra squadra di Madrid, invece, la disfida di mercato per Lautaro. «Quando abbiamo capito che non era fatta con l'Atletico, abbiamo colto subito l'opportunità - ha concluso Zanetti -. Lautaro ha caratteristiche da calcio europeo, assolutamente. Quanto è costato? Difficile quantificarlo, perché ci sono tanti bonus per le partite giocate e gli obiettivi di squadra. Il fisso è di 16 milioni di euro».(A.Agn.)