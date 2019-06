Ylenia Lucisano «Canto i sogni e le emozioni»

Francesca Binfarè

Ylenia Lucisano cammina in un campo di papaveri. La giovane cantante calabrese domani è ospite al festival Contaminafro alla Fabbrica del Vapore dove canta brani del suo album Punta da un chiodo in un campo di papaveri appena uscito.

Ylenia, ha scelto un titolo lungo per il suo album, perché?

«È un titolo che non passa inosservato per stimolare la riflessione e la fantasia di chi lo legge, e per farlo immergere subito nel mondo fantastico e onirico del disco».

Qual è la caratteristica dell'album?

«Il suo essere libero da mode e preconcetti. Il mio non è un progetto mordi e fuggi».

I suoi testi sono a tratti surreali, cosa li ispira?

«Sogno tantissimo, fin da bambina. Mi ricordo sogni fatti quando avevo tre anni. Ho pensato di sfruttare questo mio dono, o capacità, mettendolo in musica. Nel sonno ho visto davvero un chiodo e un campo di papaveri. Faccio spesso sogni particolari, che a volte condizionano la mia giornata».

Tutte le canzoni sono nate da immagini notturne?

«Non tutte, perché mi piace sognare anche a occhi aperti. Metabolizzo le emozioni per far nascere nuove sensazioni, in cui le persone possano immedesimarsi: non voglio soffermarmi sul mio ego, perché scrivo per gli altri».

Come sarà il suo concerto?

«In apertura proporrò due brani dell'album in duo acustico con il chitarrista Renato Caruso. Poi una canzone tradizionale calabrese, Occhji di mari di Mimmo Cavallaro, con l'Orchestra Popolare della Notte della Taranta. Mi fa piacere ricordare le mie radici».

