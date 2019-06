Writing d'autore al Looperfest, l'International Urban Festival che da oggi a domenica ospita i maestri «dell'arte urbana». Quarto anno e formula che mixa murales, musica e incontri. Quartier generale l'ex fabbrica di panettoni Giovanni Cova & C., in via Popoli Uniti che ospita oltre 24 writer professionisti, provenienti da tutto il mondo, che daranno vita a una writing live session usando come tela proprio i muri del suggestivo spazio post industriale. Dall'italiano Willow ai colleghi francesi, inglesi, portoghesi ognuno svilupperà il prorpio pezzo d'arte. C'è spazio anche per la beneficenza. Infatti gli artisti personalizzeranno alcuni skateboards, che saranno poi assegnati attraverso un'asta. Il ricavato verrà destinato alla Lega nazionale per la Difesa del cane. E poi lezioni di graffiti, video mapping, breakdance e hip hop.

Dal 7 al 9 giugno. Ex Fabbrica Cova. Via Popoli Uniti, 1. Ore 10-21. Ingresso libero.

