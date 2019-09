Winx, festa magica per il compleanno

Simona Romanò

Buon compleanno Winx. Le fatine aspettano a Palazzo delle Stelline per festeggiare il loro 15° compleanno con sorprese e dolci sfiziosi.

Ogni festa che si rispetti merita una fantastica torta e per divertirsi nel modo migliore le sei eroine di fama mondiale saranno protagoniste di Sweety of Milano & Chocolate 2019 a base di cioccolato e pasticceria salata. Bloom, Stella, Flora, Tecna, Musa e Aisha arrivano a Milano per trascorre con tutti i loro baby fan il fine settimana più goloso dell'anno. Sono tante le attività in programma, tra cui lezioni di cucina con i grandi pasticceri per imparare a realizzare, insieme a mamma e papà, dei dolcetti colorati. Come i biscotti fatalosi decorati in ghiaccia, il magico tortino al cioccolato. E ancora: cabochon d'Amalfi fatati, ciambelle guarnite e magici muffin. Un weekend spensierato e imperdibile.

Appuntamento domani a Palazzo delle Stelline di corso Magenta: le lezioni, da 45 minuti, sono previste ogni ora, dalle 11 alle 15 per gruppi di massimo 24 bambini. Info e prevendita sweety.italiangourmet.it. Si replica domenica, dalle 16, al Mondadori Megastore di piazza Duomo: le Winx saranno presenti per scattare foto e fare autografi.

Venerdì 20 Settembre 2019, 05:01

