Wimbledon perde il suo re: Federer ko con Anderson

MILANO - La sorpresa a Wimbledon arriva nel tardo pomeriggio di ieri, quando, contro ogni pronostico, Roger Federer esce di scena sconfitto dal sudafricano Kevin Anderson col punteggio di di 2-6, 6-7 (5), 7-5, 76-4, 13-11 dopo 4 ore e 17 minuti di gioco. Lo svizzero, campione in carica, andava a caccia della nona affermazione nel Major londinese, un titolo che ormai proverà a conquistare il prossimo anno.Quando era in vantaggio di due set e sembrava ampiamente in controllo del match, Federer ha evidenziato un calo fisico che ha permesso ad Anderson di tornare in partita e vincere i due parziali che hanno portato la partita al quinto set (dove non c'è il tie break).Nel set decisivo, è stata una battaglia a colpi di servizi dove il sudafricano ha avuto la meglio, racimolando un totale di 28 ace. «Ero sotto di due set, ma ho sempre cercato di combattere più che potevo - ha detto Anderson a fine partita -. Ci ho creduto in ogni singolo momento, sapevo che avrei potuto avere un'occasione: battere Roger Federer qui a Wimbledon è qualcosa di speciale». In semifinale Anderson incontrerà il vincitore della sfida tra Milos Raonic e John Isner.(M.Sub.)