Wilco, il folck rock è un'ode alla gioia

Ode to joy, ovvero ode alla gioia. Ma non ci si deve fermare al titolo, perché si sta parlando del nuovo disco dei Wilco, uno dei gruppi più seguiti dell'indie rock americano, stasera alle 21 al Fabrique di via Fantoli 9 (ingresso 39 euro). Atmosfere folk rock e poesia tra le note, grazie soprattutto a Jeff Tweedy, ledear dei Wilco. Musicista e scrittore, oggi dalle 14 alle 15 incontrerà al Fabrique i fan per un firma copie della sua ultima autobiografia Let's go (So we can get back): a memoir of recording and discording with Wilco.

«Credo che siano tempi molto difficili quelli che stiamo vivendo», racconta. «Un periodo emotivamente complesso, dove i segni dell'autoritarismo sono ovunque. Sono davvero in tanti a pensare che ci sia bisogno di gioia quando le cose si mettono ad andare male e i una prospettiva così difficile». Da qui anche il titolo dell'ultimo disco della band, appunto. «Non ci si dovrebbe arrendere mai. Ogni cittadino non dovrebbe mai smettere di cercare la bellezza per sé e per gli altri, oltre a prendersi cura del mondo».(M.Lev.)

