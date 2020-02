Wifi, aperitivi, servizi il mercato cambia pelle

Simona Romanò

Non più semplici punti vendita, con i banchi che si dividono tra frutta e verdura, formaggi, carne e pane. I mercati comunali coperti sono pronti a cambiare pelle e si candidano a luoghi di socializzazione, aperti fino a sera tarda, con un'offerta di servizi al quartiere. Il modello è la Boqueria di Barcellona, il celebre mercato coperto spagnolo diventato attrazione turistica e luogo di aggregazione. Si partirà subito dal Morsenchio di viale Ungheria con un progetto già definito da un milione di euro a carico dei commercianti; si prosegue in estate con di Wagner (circa un milione) e il mercato di Zara (2 milioni) in piazzale Lagosta.

Al Morsenchio, con i suoi oltre 20 banchi, l'obiettivo è arrivare a giugno con il wi-fi e la climatizzazione, per finire il restyling entro agosto, tra tavoloni con le prese per collegare pc e smartphone, una nuova facciata, i dehors, la piazzetta rimessa a nuovo, un'app che mette in rete tutti gli operatori milanesi. «Una nuova vita per i nostri mercati, trascurati da 15 anni - esulta Sergio Monfrini, presidente di Assofood Confcommercio e panettiere al Morsenchio, l'unico con il forno per la produzione - Oltre alla loro funzione di negozi di vicinato sono importanti dal punto di vista sociale». Gli anziani si incontrano per un caffè, le famiglie per cenare, gli studenti per studiare. Già tre strutture si sono così evolute: Santa Maria del Suffragio, Lorenteggio e Darsena. E sono tante le idee per tutti gli altri mercati, in tutto 22, dopo che a fine 2019 si sono chiusi alcuni bandi comunali per il rinnovo delle concessioni ventennali ai negozi. «Più belli, con strutture funzionali e servizi», sintetizza Claudio Salluzzo, coordinatore della filiera agroalimentare di Confcommercio. Al mercato del Corvetto in piazza Ferrara è attiva da alcune settimane una portineria di quartiere, per far recapitare posta e pacchi. A Rombon si attrezzano per un farmer's market con frutta e verdura fresca. Lo spazio di piazzale Lagosta (foto), sarà plastic free e avrà anche i tavolini per pranzare. Al Ticinese la macelleria aperta per far serata già serve la carne grigliata.

Lunedì 3 Febbraio 2020, 05:01

