Wierer regina del biathlon oro nel Mondiale italiano

ROMA - Abbagliati da Doro. Un sogno diventato realtà. Sulla pista della sua vita, nel suo stadio, davanti alla propria gente, Dorothea Wierer non poteva fallire e ha certificato la leadership ai Mondiali di biathlon di Anterselva (Bolzano), in Alto Adige, vincendo la medaglia d'oro nell'inseguimento. Una regina fortissima e bellissima.

L'epilogo dell'atleta azzurra è stato un autentico trionfo, un'apoteosi, con lo stadio tutto per lei, mentre la campionessa di casa salutava, presentandosi a braccia alzate sul traguardo. «Era il mio sogno fin da quando ero bambina, ora è diventata una splendida realtà.

Ancora non riesco a crederci», le parole di Dorothea. I complimenti le sono arrivati anche da Roma, dal premier Giuseppe Conte, che ha rivelato di «volerglieli fare personalmente», dandole appuntamento ad Anterselva, sabato prossimo. Partita settima dopo la sprint, Dorothea è salita gradualmente grazie alla precisione e alla velocità al tiro, ma anche a un fondo ordinato, potente. La rivale diretta, la norvegese Roiseland, ha tenuto il passo fino all'ultimo poligono, un pò ventoso, che ha costretto l'azzurra all'errore, subito pareggiato anche da un errore della norvegese. Poi, l'ultimo tiro, quello decisivo. Dorothea si è fermata, non ha azzardato il tiro, decidendo di sparare solo a colpo sicuro: bersaglio centrato. Cosa che Roiseland non ha fatto e neppure Herrmann. L'azzurra è partita sola, verso il traguardo posto a soli due chilometri. La sua si è trasformata in una cavalcata trionfale. È il secondo titolo mondiale individuale per la Wierer.

«Devo rimanere concentrata sulle prossime prove di Anterselva, poi ci sarà di nuovo la Coppa del mondo con le ultime tre tappe finali e sarà importante mantenere la forma», ha detto Doro che evidentemente vuole continuare a vincere in questa parte decisiva della stagione. «Ho trovato la mia giornata perfetta, sugli sci e al tiro, ma sto bene, in condizione. Devo restare concentrata e andare avanti».

Oltre al premier Conte, sono arrivate le congratulazioni del ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, che ha espresso sui social la sua felicità per l'impresa dell'azzurra: «Complimenti a Dorothea Wierer per il titolo mondiale ad Anterselva. La sua vittoria è l'ulteriore dimostrazione di quanto il nostro Paese abbia grandi capacità per eccellere nel panorama internazionale».

