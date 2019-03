WANDA... AMARA

Alessio Agnelli

MILANO - «Icardi? Io lo vorrei in campo nel derby». Se un reale piano di rientro, studiato a tavolino col marito, o un altro stratagemma mediatico, per racimolare consensi e vecchi sostenitori in rete, saranno le prossime ore a dirlo.

Intanto, Wanda Nara ne ha approfittato per sorprendere tutti ancora una volta, riaprendo all'Inter, e ad un ritorno in campo dell'ex capitano, per l'attesissima stracittadina del 17 marzo con il Milan. Dagli studi di Tiki Tika, dopo aver ribattuto stizzita a Riccardo Ferri e Cassano (trancianti nei giudizi sul rosarino e pro Inter) su modalità e motivazioni della fascia tolta («Non conoscete la verità, quello che sta succedendo non è ciò che raccontate»), Lady Icardi ha optato, infatti, per la marcia indietro in chiusura di trasmissione, alimentando le speranze di società e tifosi, prontamente ricettivi sui social e ovviamente favorevoli alla notizia. Wanda ha risposto a tutti con un like di rimando.

Mentre Maurito, nel frattempo, si chiariva con Ivan Perisic, suo più grande detrattore in squadra, facendo un primo passo verso il reintegro in rosa, in attesa del summit con Spalletti, Volpi e Marotta per il definitivo dentro o fuori. Nella tarda mattinata di ieri sembravano esserci tutti i presupposti e gli attori preposti (oltre a Marotta, presenti anche Ausilio e Gardini in rappresentanza della dirigenza) alla chiusura del caso, ma Icardi ha continuato nella consueta seduta di fisioterapie in palestra, senza venire chiamato a rapporto a fine allenamento.

Possibile un incontro nelle prossime ore. Anche se non è da escludere un ulteriore rinvio a settimana prossima, dopo Eintracht e Spal e prima del ritorno degli ottavi di Europa League con i tedeschi e dello scontro Champions con i rossoneri di Gattuso, «una sfida fondamentale - ha sottolineato Wanda Nara -. Senza immaginare tutto questo casino, avevo detto a gennaio che il derby di ritorno mi faceva paura. Il derby è importantissimo, dal risultato dipende se nella settimana successiva Mauro mi parla o no: nell'ultimo era sicuro di segnare. Io vorrei ovviamente Icardi nel derby».

