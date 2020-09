Vuole sposare la figlia 15enne, minaccia la mamma

Salvatore Garzillo

Lui diceva di amarla, di volerla sposare, di essere disposto a portarla in Marocco per costruire una famiglia. Peccato che lui abbia 22 anni e lei, l'ipotetica sposa, solo 15. Ma soprattutto la ragazzina non aveva alcuna intenzione di fidanzarsi con il connazionale, che però non si è arreso al primo rifiuto.

Per quasi dieci giorni ha perseguitato la madre, una marocchina di 39 anni che vive in viale Molise, arrivando a minacciarla pur di convincerla a lasciarle sua figlia. Per un po' la donna è riuscita il pretendente ma domenica mattina ha dovuto chiedere aiuto ai carabinieri. Il 22enne, infatti, si è presentato sotto casa alle 10.15, ha ripetuto ancora una volta le sue richieste, urlandole affinché tutti potessero sentire bene che faceva sul serio. Non ricevendo alcuna risposta, in preda al raptus, si è scagliato contro il portone d'ingresso del condominio. Neppure questo è riuscito a placarlo. Superato il primo ostacolo si è avvicinato alla donna e l'ha minacciata di morte puntandole contro un cacciavite. «È mia, deve venire con me», sembra abbia detto alla madre.

Quando i carabinieri del nucleo Radiomobile sono arrivati sul posto hanno trovato il marocchino che reggeva per il collo la 39enne, nell'altra mano impugnava ancora il cacciavite. Anche a loro ha detto che stava semplicemente esercitando il suo diritto nei confronti della donna che amava e che voleva sposare. Le sue ragioni non hanno convinto i militari che lo hanno arrestato per minacce aggravate e stalking. La 15enne, sotto choc e spaventata da eventuali ripercussioni del suo stalker, è stata ascoltata in audizione protetta e ha confermato ogni cosa, ricostruendo con precisione gli ultimi dieci giorni.

Secondo quanto appreso, il 22enne l'ha vista un giorno per strada nel quartiere e da quel momento ha perso la testa. Non gli è stato difficile risalire all'appartamento della famiglia ma pensava sarebbe stato più facile. Ora potrà riflettere a San Vittore.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA