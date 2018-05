Voto di scambio sconto di pena per Zambetti

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela Calzoni«Dovevo essere assolto, non ho fatto niente». L'ex assessore alla Casa Domenico Zambetti, arrestato nel 2012 con l'accusa di aver comprato circa 4000 voti dalla ndrangheta per garantirsi un posto al Pirellone alle elezioni regionali del 2010, ha accolto in lacrime la sentenza della Corte d'Appello, che lo hanno condannato a 7 anni e 6 mesi per corruzione e voto di scambio. Una condanna pesante, certo, ma la pena è stata praticamente dimezzata rispetto ai 13 anni e mezzo inflitti in primo grado.L'arresto di Zambetti aveva creato un vero e proprio terremoto politico e aveva fatto crollare la giunta Formigoni. «Sono una vittima e non un carnefice» ha gridato l'ex assessore, furibondo all'uscita dall'aula. Diversa la lettura dei magistrati, per i quali Zambetti era il referente politico in Regione delle cosche Grillo-Mancuso, Morabito-Bruzzaniti-Palamara e Barbaro-Papalia e «puntava al bacino elettorale lombardo della lobby calabrese».