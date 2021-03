Voto di scambio, Crespi si consegna in carcere

Giammarco Oberto

Ieri mattina si è presentato al carcere di Opera, con il suo borsone e il suo avvocato Marcello Elia, per scontare la pena. Ma fa molto rumore la condanna definitiva, confermata dalla Cassazione, di Ambrogio Crespi, regista, autore di spot e documentari, fratello di Luigi, l'ex sondaggista di Silvio Berlusconi: deve scontare sei anni di reclusione per la vicenda che riguarda le infiltrazioni della ndrangheta in Lombardia e il voto di scambio.

«È stato compiuto l'atto finale di ingiustizia verso un uomo condannato perché avrebbe prodotto dei voti per un politico che non ha mai conosciuto insieme a delle persone che non ha mai frequentato nella sua vita. Una persona innocente, con centinaia di testimonianze, con una vita specchiata che è stata travolta dalla viltà, dalla ingiustizia e dalla stupidità di un sistema incapace di correggersi» tuona il fratello Luigi in un video postato sui social. Ambrogio viene accostato a Enzo Tortora e a Sacco e Vanzetti da tantissime voci: dall'ex colonnello del Ros Giuseppe De Donno al prete anti camorra don Luigi Merola, da Bobo Craxi a Francesco Storace.

Ambrogio Crespi, che risponde di concorso esterno in associazione mafiosa, nell'ottobre 2012 era stato arrestato assieme al'assessore regionale Domenico Zambetti alla Casa (condannato a sette anni e mezzo, si è presentato anche lui ieri a Opera) e altre persone. «Dopo che il procuratore generale ha chiesto alla Cassazione l'annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado, accettare questa condanna è pesante», ha spiegato l'avvocato Marcello Elia. «Sarà un detenuto modello - ha detto il fratello Luigi - ed espierà una pena che non riteniamo giusta: la sua innocenza è nelle carte».

