Voto, chiamata per un milione

Sono circa un milione i milanesi chiamati al voto, domenica e lunedì prossimi, per la scelta del sindaco. E per l'eventuale ballottaggio del 17-18 ottobre. Alle urne anche 60mila giovani (19-23 anni) e ottomila neodiciottenni. La macchina organizzativa è pronta e gli uffici dell'Anagrafe prolungano gli orari.

VOTANTI. Per la precisione sono 986.972 gli elettori che potranno esprimersi. Si aggiungono 42mila residenti all'estero (per votare dovranno far rientro in Italia), per un totale di 487.653 maschi e 541.579 femmine. Sono circa 60mila i cittadini che hanno compiuto 18 anni dopo il 5 giugno 2016, data delle scorse amministrative: quindi, per la prima volta saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco. I neodiciottenni, che sono al battesimo del voto, invece, sono 8.082: 3.847 femmine e 4.235 maschi.

SCHEDA LENZUOLO. I milanesi troveranno una scheda lenzuolo con il record di 13 sfidanti alla corsa per Palazzo Marino (due donne) e 28 simboli. Un proliferare così di contendenti non lo so si vedeva dal 1997, quando erano 15. Per conoscere i candidati, le liste e le modalità di voto è possibile consultare il sito elezioni.comune.milano.it. Nella sezione Dove voto? si verifica il seggio di appartenenza.

ANAGRAFE. In caso di smarrimento o esaurimento degli spazi è possibile richiedere una nuova tessera elettorale in una delle sedi anagrafiche, sempre aperte in via straordinaria: il salone di via Larga e l'Ufficio elettorale di via Messina 52, da oggi a venerdì, dalle 8.30 alle 19; sabato 2, dalle 8.30 alle 20; domenica 3, dalle 7 alle 23; lunedì 4 dalle 7 alle 15. Orari lunghi anche nelle sedi decentrate che rilasceranno le carte d'identità scadute: sabato e domenica, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.

COSTI. 9,2 milioni di euro (a carico del Comune) è la spesa per le amministrative, fra l'allestimento dei 1248 seggi tradizionali - a cui si aggiungono 66 seggi speciali e 5 Covid per i quarantenati, mentre i positivi votano a domicilio - i servizi informatici, i compensi di scrutatori e personale impiegato.



