Voragini in strada, groviera Milano

Cerchioni che si staccano e strage di pneumatici lungo le strade. È il disastro causato dalle buche. Perché la pioggia scrosciante delle ultime settimane, che anche ieri non ha dato tregua, fra i tanti disagi ha anche ridotto le vie a un gruviera, con voragini insidiose che provocano danni alle auto. Senza scordare i sampietrini che saltano, le crepe sui marciapiedi e ai lati dei binari del tram. Sono così costretti al superlavoro le squadre del nucleo intervento rapido con gli uomini aggiusta tutto che hanno lavorato sodo per una cura d'urto: sono circa 4300 i rattoppi nelle ultime quattro settimane. Ma ancora molto c'è da fare, visto l'ondata di reclami di automobilisti, centauri e ciclisti costretti alle gimcane. E da domenica è previsto ancora maltempo.

DENUNCE VIRALI. Denunce e foto sono postate su facebook e tante (come «la voragine in corso Sempione, profonda una spanna, larga 50x30 circa» o «il colabrodo in via Diomede») sono dirette anche all'assessore alla Mobilità Marco Granelli che assicura: «Non c'è nessuna emergenza e il lavoro è continuo per consentire di percorrere le strade in sicurezza».

I RATTOPPI. Le toppe sono state messe ovunque, come in via Monti, via Pagano, piazza Duca d'Aosta, corso di Porta Romana, il controviale di via Palmanova, viale Fulvio Testi, la sede tranviaria di via Tonale all'angolo con via Filzi.

LA DIAGNOSI. L'acqua piovana, fanno sapere i tecnici del Comune, si infiltra e scava sotto l'asfalto sbriciolandolo anche quando la strada è in buone condizioni di manutenzione. Non si tratta quindi di trascuratezza, ma danni quasi fisiologici.

PERICOLO GELO. Dopo le piogge continue saranno le gelate invernali (se arriveranno) e il sale sparso sulle strade ad acuire la piaga delle buche. «L'attività di manutenzione proseguirà, perché sappiamo che i disagi ci sono», garantisce Granelli.

LE SEGNALAZIONI. L'assessore invita i cittadini «a indicare situazioni critiche». Ai vigili al numero 02.02.08 oppure allo sportello reclami sul sito del Comune. Prima è necessario registrarsi per poi cliccare contattami.

