Volley. Via al Mondiale con Italia-Giappone

ROMA - Il Mondiale italiano di pallavolo inizia domenica con Italia-Giappone al Foro Italico (19,30, tutto esaurito); gli azzurri di Blengini nel proprio girone affronteranno poi il Belgio il 13 settembre, l'Argentina il 15, la Repubblica Dominicana il 16 e la Slovenia il 18 sempre a Firenze. Alla seconda fase si qualificano le prime 4 del girone, portandosi in dote i punti conquistati. A un giorno dal via la sfida di Roma con gli asiatici è già match da sold out, visto che non si trova più un biglietto degli undicimila disponibili e che è stato scongiurato il pericolo di maltempo (al Foro si gioca all'aperto). Nessun spostamento quindi al Palalottomatica e gli auguri di un grande del passato come Andrea Lucchetta, oggi commentatore televisivo: «Un successo di pubblico così deve essere ripagato non solo con una vittoria domenica prossima ma con un grande Mondiale. L'Italia deve vincere l'oro. Ha la squadra giusta per riuscirci». (M.Lob.)