VOLLEY SUPERLEGA

MILANO - +Stasera si chiude la sesta giornata di ritorno di SuperLega di volley. Alle 20,30, al PalaYamamay di Busto Arsizio, la Revivre Milano ospita Sora. Sarà il nono confronto tra le due squadre. I precedenti sorridono ai milanesi (cinque vittorie, a fronte di tre sconfitte. «Dobbiamo imparare dagli errori fatti in Coppa Italia per evitare di commetterli anche in campionato. Sora è una squadra temibile, ma noi scenderemo in campo perché vogliamo la sesta vittoria consecutiva. Dovremo essere molto bravi da un punto di vista tecnico, rimanendo sempre concentrati su ogni pallone», le parole di coach Giani.In caso di vittoria, i milanesi consoliderebbero il loro quinto posto in classifica, aumentando il vantaggio su Verona, prima inseguitrice. Milano, al momento, ha 34 punti, due in più dei veronesi.(F.Pon.)