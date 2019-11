Volley. Milano, terza vittoria gran colpo a Ravenna (3-0)

MILANO - Sorride l'Allianz Powervolley Milano. La squadra di coach Piazza si impone sul campo della Consar Ravenna (3-0 il punteggio finale), conquistando la terza vittoria su quattro gare disputate in regular season di SuperLega.

Nel primo set, grande equilibrio. Ci pensa il solito Abdel-Aziz a regalare il primo parziale ai milanesi (27-25). Milano continua a martellare con grande efficacia. Ravenna fa di tutto per restare in gioco ma l'attacco milanese è spaziale. Il secondo set si chiude con un netto 25-16 per i ragazzi di Piazza (in 25'). Ravenna prova a scuotersi nel terzo parziale ma non c'è storia. Milano non regala nulla e archivia la pratica con un 25-20 nel terzo set. Gara da incorniciare per Abdel-Aziz (27 punti). Alla fine, una vittoria che permette ai milanesi di posizionarsi nella parte alta della classifica. (F.Pon.)

Venerdì 8 Novembre 2019, 05:01

