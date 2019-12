VOLLEY Mercoledì e giovedì al Centro Pavesi

MILANO - Volley italiano sul tetto del Mondo per i trionfi iridati di Civitanova tra gli uomini e Conegliano tra le donne. Ma anche campione di solidarietà. Si terranno infatti al Centro Fipav Pavesi di Milano entrambe le gare dei sedicesimi di Challenge Cup tra l'Allianz Powervolley e l'Erik Shijak. La squadra albanese della provincia di Durazzo sarà accolta ed ospitata in città e parte dell'incasso delle partite di mercoledì 18 e giovedì 19 (alle 20) sarà devoluta per le necessità delle zone duramente colpite dal terremoto dello scorso 26 novembre.

«Stiamo investendo risorse ed energie per esaltare il messaggio sociale che c'è dietro la pallavolo», ha detto il presidente del Powervolley Lucio Fusaro. Su più fronti: domenica, in occasione del match di SuperLega tra Milano e Cisterna di Latina, all'Allianz Cloud (ex Paladido) si terrà un'esibizione della Nazionale maschile di sitting volley, la pallavolo adattata a persone con disabilità. (M.Sar.)

Giovedì 12 Dicembre 2019, 05:01

