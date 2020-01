Volare con Peter Pan sull'Isola che non c'è

Simona Romanò

Peter Pan fa volare sull'Isola che non c'è. Un mini musical travolgente con un cast di cantanti, attori, ballerini e acrobati professionisti che danzano, piroettano e si scatenano sul palco senza un attimo di tregua. I costumi vivaci e le scenografie coloratissime fanno da cornice a uno spettacolo capace di far sognare i baby spettatori. E' un appuntamento imperdibile per ripercorrere la storia di Peter Pan, scritta dalla penna di J.M. Barrie, in modo inedito: il bambino che sapeva volare e si rifiutava di crescere, vive e fa vivere al pubblico mille avventure. Peter è venuto a sapere che la sua nuova amica, la piccola Wendy, conosce molte fiabe della buona notte, quindi, la invita all'Isola che non c'è per far da mamma ai ragazzi della sua banda di Bimbi sperduti. Wendy parte e accade di tutto. Ci sono sirene e folletti. E i pirati con i quali Peter Pan è costretto a duellare, come Capitan Uncino e il goffo Spugna. Ma l'eterno bambino ha la meglio. Immancabile la fatina luccicante Trilli che rischia di morire, ma i bimbi in platea e Peter la salveranno. Sono tanti i colpi di scena.

Venerdì 24 Gennaio 2020, 05:01

