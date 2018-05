«Voglio un'Inter ambiziosa»

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - «Il rinnovo? Un contratto già ce l'ho e all'Inter sto benissimo. Sul mercato non bisogna illudere i tifosi come l'anno scorso, avanti insieme ma con chiarezza sugli obiettivi».È un fiume in piena Luciano Spalletti, nella rituale conferenza di fine stagione, chiusa con il 4° posto e con il ritorno in Champions, a 6 anni dall'ultima partecipazione della Beneamata. Il tecnico di Certaldo comincia dai ringraziamenti di rito «per la società, per avermi fatto provare queste emozioni, per i miei collaboratori, per i giocatori e i tifosi, che sono la nostra base». Per poi focalizzarsi sugli obiettivi per la prossima stagione, di mercato e sportivi. «Dobbiamo essere ambiziosi - ha proseguito Spalletti -. Abbiamo fatto tanto in questa stagione, ma bisogna continuare a lavorare per ridurre il gap dalle prime. L'anno scorso abbiamo sbagliato, illudendo i tifosi sul mercato. Quest'anno io voglio dire la verità, perché la società si è già mossa molto bene ma ci sono sempre i paletti degli accordi per il fair play finanziario firmati dalla proprietà precedente. Quindi niente nomi altisonanti, anche se non è detto che non si possano raggiungere». E ancora. «L'anno scorso si sono fissati gli obiettivi in base a un mercato che non c'è stato, ma siamo rimasti sul pezzo e sono andato dritto - ha sottolineato il toscano -. Se fossimo finiti quinti sarebbe stato un fallimento per la stampa. Io dico invece che sono stati bravi i giocatori a portarci in Champions».Quindi avanti insieme ma navigando a vista e senza rinnovo (fino al 2021, già sul tavolo), «perché un prolungamento si costruisce su tante cose. La società mi ha ribadito che vuole prolungare, ma la durata cambia poco, visto che sono già sotto contratto fino all'anno prossimo». Chiusura con Rafinha e Cancelo, che «sono stati eccezionali ma che, per quello che si è detto prima, non possono essere riscattati», e con Icardi e Skriniar, due pilastri da cui ripartire e in odore di rinnovo. «Mauro imprescindibile? Non è facile dare una risposta, visto il peso del giocatore. Sappiamo che dipende anche dalla sua volontà - ha concluso Spalletti -, ma con questo non voglio dire che se ne voglia andare, anzi. Skriniar? Ha sempre quella faccia che ti sfida, un'incredibile forza morale, tecnica e fisica». Amen.riproduzione riservata ®