«Voglio il Napoli agli ottavi»

Marco Zorzo

MILANO - Questione di feeling, cantavano Mina e Riccardo Cocciante (ricordate?). Bene, quel feeling che sta scemando tra Carlo Ancelotti, e Aurelio De Laurentiis. Complici, ovviamente, le ultime prestazioni (con rispettivi ko) rimediate in campionato, con il Napoli scivolato a 11 punti dalla capolista Juve.

E con Carletto che a muso duro, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di stasera al San Paolo (alle 21, diretta tv su Sky Sport) contro gli austriaci del Salisbuurgo, ha detto la sua dopo aver appreso del ritiro imposto da patron ADL agli azzurri fino a sabato compreso: «La società ha preso questa decisione e noi la accettiamo. Però, se mi chiedete se sono d'accordo, dico di no. Se cambia qualcosa nel mio rapporto col presidente? Non scherziamo, queste sono cose futili, pochi minuti fa De Laurentiis mi ha chiamato per farmi gli auguri per San Carlo, oggi (ieri, ndr) è il mio onomastico».

Il condottiero dei partenopei la butta sullo scherzo, naturalmente, ma non le manda certo a dire al suo presidente. Sempre con toni garbati, ma decisamente fermi. «I risultati di questo periodo non ci accontentano, abbiamo colpito molti pali, poi abbiamo pagato a caro prezzo alcune situazioni. Domani (stasera, ndr) è una storia diversa dove c'è una grandissima opportunità: riportare il Napoli agli ottavi dove merita di essere»,

Poi altro Ancelotti-pensiero: « La notizia è che abbiamo una partita importante che ci può far passare il girone di Champions. Abbiamo già toccato con mano quanto è difficile giocare con il Salisburgo (battuto 3-2 in Austria, ndr). Tutto il resto sono dettagli. In questo momento manca la continuità, abbiamo raggiunto alti livelli di gioco che però non riusciamo a mantenere. Se riusciamo a tenere livelli alti di intensità abbiamo margini più alti di vittoria». Amen.

Martedì 5 Novembre 2019, 05:01

