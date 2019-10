«Voglio fare concerti incentrati sulle emozioni. Voglio che la gente sia contenta, che si diverta e che si emozioni. Faccio questo lavoro da anni, non c'è nessuna distanza tra me e il pubblico, è un contatto, un abbraccio. Questo grande abbraccio mi fa ogni volta immenso piacere». Fiorella Mannoia approda domani agli Arcimboldi con il suo Personale Tour una tournée never ending che sta attraversando l'Italia per approdare a dicembre a Roma. Nello spettacolo i suoi successi, i brani dell'ultimo disco che dà il titolo al tour (dedicato al musicista Pippo Caruso) e la proiezione di foto scattate dalla stessa Mannoia («non avevo mai avuto una macchina fotografica, adesso giro come un cacciatore»). Con lei sul palco la band di sempre. La scaletta? «È sempre la parte più difficile del tour perché bisogna scegliere cosa far ascoltare del nuovo disco e allo stesso tempo i pezzi del passato, cercando di accontentare tutti». (P.Pas.)

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 05:01

