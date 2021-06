«Voglio arrivare ai giovani, ora canto le mie hit per loro»

Totò Rizzo

Ci ha preso gusto Gigi D'Alessio a riscoprire il suo repertorio in una veste nuova con i giovani protagonisti della realtà musicale urban e rap napoletana. Vasi comunicanti di generazioni e generi, miscele di ritmi e melodie, batti 5 fra tradizione e innovazione. E così, dopo il successo di Buongiorno lo scorso anno, arriva Buongiorno Special Edition 2021 che al primo disco ne aggiunge un secondo con 12 canzoni famose, frutto di nuovi incontri, più 5 inediti.

D'Alessio, come aprire le imposte per far prendere aria alle stanze

«Sì, un'aria nuova nata dalla scoperta che questi ragazzi molti dei miei vecchi brani che ho inciso quando non erano nemmeno nati li conoscevano a memoria. E mi sono chiesto: Vuoi vedere che tra i giovanissimi c'è una fetta di pubblico alla quale posso arrivare con un linguaggio più vicino al suo?».

Enzo Dong, Ivan Granatino, Lele Blade, Samurai Jay, Geolier, Coco, Bl4ir, Hal Quartier ed altri, tutti fra i 20 e i 30 anni: che ci faceva D'Alessio lì in mezzo?

«Chiariamo una cosa: non è che dopo i 50 sono improvvisamente diventato rapper però sono uno che ha subìto tanti pregiudizi nella vita. E così, senza pregiudizi, ho voluto conoscere meglio questa realtà e mi si è aperto un mondo, anche sul piano umano perché questi ragazzi sono, oltre che artisti veri, delle persone eccezionali».

Qualcuno tra i fan della prima ora avrà arricciato il naso.

«Le canzoni hanno un'anima: se non la tradisci, puoi cantarle come vuoi. E abbiamo avuto tutti profondo rispetto per il cuore delle mie canzoni».

Magari era soggezione del maestro.

«Ogni maestro insegna e impara: loro hanno appreso da me e io da loro, io in più ci ho messo l'esperienza».

Il 9 luglio, a Roma, al Parco della Musica, parte il tour. Perché solo pianoforte e voce?

«La formula ideale per riabbracciare il pubblico dopo più di un anno di lontananza. Un incontro in libertà, senza fronzoli. Prevedo già molte serate con ampie zone a gentile richiesta».

Altri progetti?

«Dovrei tornare in tv in autunno con The Voice. Mi piace fare il coach perché la musica è incontro, è confronto, è lavoro d'insieme. Ma qua' streaming».

E progetti nel privato? L'amore, per esempio?

«Vivo bene, sto bene, grazie».

