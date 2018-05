«Vogliamo entrare nella storia»

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Un successo al Cuadrado. Prenotato lo scudetto, la Juve vuole la Coppa Italia, domani in un Olimpico dove sono attesi oltre 30 mila tifosi bianconeri: «Troveremo un Milan molto forte - avverte il colombiano -. Nel finale di stagione la stanchezza si fa sentire, ma quando si gioca una sfida del genere, le energie si trovano sempre. Daremo il cento per cento: battere i rossoneri è difficile ma non impossibile». Lo spera anche Allegri, pronto a tornare su quel prato romano dove conquistò il suo primo tricolore, lo scudetto 2010-11 con il Milan in cui giocava Gattuso, il giocatore pensionato da quel Conte Max che ora se lo trova come rivale di panchina.«Scudetto a un passo? Siamo contenti, però dobbiamo rimanere tranquilli perché ci manca ancora un punto», dice Cuadrado. Che poi si sbottona: «Questo è stato il campionato più bello e combattuto: vincere in questo modo, dopo un testa a testa durato tutta una stagione, dà più soddisfazione».Khedira intanto fa la conta: «Restano altre tre partite e due titoli da vincere. Mercoledì, daremo il meglio di noi», assicura il tedesco su Instagram.«Mercoledì vogliamo la quarta Coppa Italia consecutiva, un traguardo importante. Abbiamo il 50 per cento delle possibilità di farcela», dice (scaramanticamente?) Pjanic, al rientro dopo la squalifica in campionato. E ancora: «Douglas Costa? In questo finale di stagione sta facendo la differenza - prosegue il regista bosniaco -. Buffon? Se sente che sia arrivato il momento di smettere, lo celebreremo tutti. Uno così non nasce tutti gli anni».Il dubbio principale di Allegri è legato al modulo: 4-3-3 con il recuperato Mandzukic oppure 3-5-1-1 con la conferma di Dybala? Se il croato passerà l'ultimo provino, la Juve impugnerà il tridente completato da Higuain e Douglas Costa, con il trio Khedira-Pjanic-Matuidi a centrocampo.In difesa largo probabilmente a Cuadrado, Barzagli Benatia e uno tra Alex Sandro e Asamoah. Il colombiano, squalificato domenica contro la Roma, si dice pronto di nuovo ad arretrare il suo raggio di azione: «L'ho già fatto contro Inter e Bologna. La prima cosa è difendere, poi quando abbiamo la palla devo dare ampiezza e aprire il gioco». Difesa e attacco. Un giocatore al Cuadrado.