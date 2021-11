Vodafone Italia e Irccs San Raffaele stanno conducendo un trial clinico per la riparazione della valvola mitrale per via ipercutanea usando il 5G e il supporto da remoto al medico in sala operatoria.

Il cosiddetto remote proctoring sfrutta la rete 5G dell'operatore e un software di realtà aumentata sviluppato da Artiness, startup fondata nel 2018 da ricercatori e professori del Dipartimento di Bioingegneria del Politecnico e vincitrice del secondo bando Vodafone Action for 5G. Nel corso del trial, l'operatore da remoto o proctor, indossa un visore di realtà mista (mixed reality) e visualizza sia i segnali medicali provenienti dalla sala operatoria sia un modello 3D del cuore del paziente. In sala, anche il chirurgo accede al modello, con la possibilità di interagire e di ricevere, dal proctor, indicazioni su come procedere in tempo reale.

Obiettivo del trial clinico è verificare la reale applicabilità delle tecniche di proctoring, sia in termini di connettività che di facilità del sistema. ««Il futuro della sanità può essere straordinario grazie alle potenzialità delle reti mobili di quinta generazione», afferma Sabrina Baggioni, direttore del programma 5G di Vodafone Italia.



