Voce, apre a Porta Nuova la casa del volontariato

Giovanni Migone

«La Voce è lo strumento per mettere al centro chi è ai margini, chi la voce non ce l'ha. E a dargliela oggi sono i volontari».

Un'interpretazione originale quella che l'assessore alle Politiche Sociali Gabriele Rabaiotti ha voluto dare a Voce-Volontari al Centro, la Casa del Volontariato di 5 piani e 2.500 metri quadrati che sorgerà a Porta Nuova. L'edificio, tra via Monte Grappa e via Melchiorre Gioia, è del Comune, che nel 2010 l'ha dato in concessione all'associazione Ciessevi fino al 2053. Il progetto di recupero dovrebbe concludersi nel 2021 e, secondo le stime delle associazioni coinvolte, ospiterà ogni anno duemila enti di terzo settore per le loro attività. Tra i servizi, anche una biblioteca, un ostello, un ristorante e una sede dell'Università del Volontariato. «Nel cuore della city finanziaria», spiega Ivan Nissoli, presidente di CSV Milano. «Milano ricorda il ruolo che la solidarietà può giocare nello sviluppo della città».

Venerdì 20 Dicembre 2019, 05:01

