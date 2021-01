Vizio parziale di mente. È quanto ha depositato la difesa di Dobrev Damian Borisov, 23enne di origini bulgare accusato di avere ucciso un anno fa Carla Quattri Bossi, 92enne (il figlio della donna aveva preso in affido il ragazzo da minorenne). L'anziana venne trovata morta con una grossa ferita al cranio in una cascina-agriturismo a Gratosoglio. Ieri si è aperto il processo e la difesa, l'avvocato Angelo Morreale davanti alla Corte d'assise presieduta da Ilio Mannucci Pacini, ha dato il consenso all'acquisizione di una serie di atti, tra cui le testimonianze dei familiari della vittima. Dovranno essere sentiti solo poco più che una decina di testimoni. La Procura si è riservata di chiedere o meno ai giudici di disporre una perizia psichiatrica d'ufficio. Stando alle indagini del pm Gianluca Prisco, il giovane quel giorno chiese con insistenza all'anziana, che conosceva ormai da più di quattro anni, di prestargli poche decine di euro e, al suo rifiuto, la aggredì con un barattolo di vetro pieno di marmellata, colpendola alla testa più volte. Con i soldi confessò di esserli andato a spendere in un locale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Gennaio 2021, 05:01

