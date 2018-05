Viviani, volata bis: in Israele pazzi per lui

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Elia Viviani concede il bis e vince allo sprint anche la terza tappa disputata ieri del 101° Giro d'Italia di ciclismo, partita da Bèer Sheva e conclusa a Eilat, sul Mar Rosso, per un totale di 229 chilometri. Era l'ultima uscita in Terra Santa perché oggi la Corsa Rosa riposerà e domani riprenderà in Italia, ripartendo dalla Sicilia: Catania-Caltagirone (198 km), tappa a tre stelle a indicare l'elevato grado di insidie. Lasciata la costa è tutto un susseguirsi di velenosi saliscendi - con due gpm di quarta categoria a Pietre Calde (km 82) e Vizzini (km 150) - e di curve che impongono di rilanciare la velocità. Il finale è da Classica, con uno strappo negli ultimi 1000 metri che tocca punte del 13%: ideale per i corridori più esplosivi. Ma le sorprese accompagnano tutto il tragitto.In Israele tutti pazzi per Viviani, eroe italiano del Giro, anche ieri devastante allo sprint, osannato anche di più della maglia rosa, l'australiano Dennis. (M.Sub.)