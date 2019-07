Vittoria Golinelli

Viene avvertito in diretta sul telefonino al furto nella sua ditta di impianti di refrigerazione. Prende il revolver e esce di casa per dare la caccia ai ladri. È successo a Vaprio d'Adda, provincia di Milano, dove domenica sera un imprenditore di 56 anni di Pozzo D'Adda, si è lanciato all'inseguimento del furgoncino della banda di malviventi che aveva preso di mira la sua azienda. E quando li ha incrociati in una stradina al confine con la zona industriale non ha esitato a sparare. Un colpo, poi un altro con la sua arma di grosso calibro. Alla fine, nessun ferito, solo i malviventi che scendono di corsa e scappano per le campagne lasciando il furgoncino con la refurtiva, ovvero otto bombole di gas refrigerante per un valore di circa 40 mila euro. Tutto finito? Non proprio, perché adesso la posizione dell'imprenditore è al vaglio della magistratura. È successo tutto sabato sera attorno alle 19.30. Poco prima, l'imprenditore aveva assistito al colpo da remoto. Abbastanza per spingerlo a saltare in macchina con la pistola, ottenuta grazie a un porto d'armi sportivo. E quando ha visto il camioncino della banda che correva lungo una strada sterrata vicino alla fabbrica ha sparato. Al momento i carabinieri hanno eseguito solo il sequestro preventivo dell'arma - un revolver - e delle cartucce, inviando la ricostruzione dei fatti in Procura in attesa di eventuali provvedimenti.

