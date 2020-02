Vittoria Golinelli

«Un difetto interno all'attuatore», ovvero un problema a una componente dello scambio numero 5. Sarebbe questa la causa del deragliamento del Frecciarossa a Ospitaletto Lodigiano in cui sono morti i due macchinisti Mario Dicuonzo e Giuseppe Cicciù e 31 passeggeri sono rimasti feriti.

«Sono state fatte delle prove in campo e sembra che ci sia un'inversione dei cablaggi interna al dispositivo» ha spiegato Marco D'Onofrio, direttore dell'Ansf, Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, nel corso di un'audizione di fronte alla commissione Lavori pubblici del Senato. Il dispositivo era stato sostituito poche ore prima dello schianto da quattro operai di Rfi e dal loro caposquadra - ora sono tutti indagati e dunque «era nuovo». Dalle prime verifiche, però, è emerso che il deviatoio poteva trovarsi in posizione errata, mentre un fonogramma delle 4,45 confermava la posizione corretta. Com'è stato possibile? Una risposta chiara, per il momento, non c'è anche se molti indizi portano a pensare a un'insieme di fattori, tra cui anche dei difetti tecnici. «Questo - ha spiegato D'Onofrio - giustifica il problema che hanno trovato i manutentori nelle verifiche prima del rilascio dell'apparato al regolatore della circolazione perché evidentemente qualcosa non funzionava a dovere». Secondo il direttore dell'Ansf, si tratta di «una prima evidenza che introduce un problema che è stato riscontrato», ma «non giustifica tutto». Non è del tutto escluso un errore umano o un «problema elettrico mai risolto che avrebbe ingannato gli operai di Rfi e la centrale operativa di Bologna. Dopo l'incidente «Rfi ha sospeso il montaggio di attuatori di questo tipo». Ed è anche scattata una procedura di safety alert, lanciata sia dall'Authority sia dal procuratore di Lodi, Domenico Chiaro, «perché quei componenti, prodotti da un fornitore di Rfi, vengono venduti in tutta Europa».

Nel frattempo proseguono anche i lavori sui binari: ieri i tecnici hanno cominciato a rimuovere le lineee elettriche danneggiate. Oggi dovrebbe essere rimossa la prima carrozza. Per liberare il binario serviranno almeno dieci gioni.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA