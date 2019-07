Vittoria Golinelli

Studiavano con cura le loro vittime. Prendevano di mira soprattutto chi come spacciatori o migranti irregolari non li avrebbe mai denunciati. Poi mettevano un rilevatore gps sull'auto dell'obiettivo ed entravano in azione con cappellini, pettorine e manette come quelle della polizia e li rapinavano.

Gli agenti del commissariato Scalo Romana hanno preso nove componenti del gruppo, costituito per la maggior parte da italiani ma anche da un albanese e da marocchini. Due, invece, sono riusciti a fuggire. Fondamentali le telecamere di sorveglianza degli autobus dell'Atm che hanno consentito una prima identificazione di alcuni dei falsi poliziotti. Poi, grazie a intercettazioni e pedinamenti vecchio stile, gli agenti hanno arrestato quasi tutta la banda per almeno tre rapine.

Sei componenti del gruppo erano già stati arrestati dopo aver inscenato una perquisizione a casa di un marocchino a San Giuliano Milanese. In quell'occasione avevano ammanettato la vittima ad una sedia e avevano portato via denaro e droga. L'intervento dei veri poliziotti aveva portato al sequestro di una pettorina originale della polizia, una pistola a gas, manette del tutto simili a quelle in uso alle forze dell'ordine e un capellino originale. Per quell'episodio sei componenti sono già condannati in primo grado dal Tribunale di Lodi. L'ordinanza di ieri, invece, riguarda altre due rapine del marzo 2018. La prima messa a segno con un finto controllo a tre egiziani fermati a bordo della loro auto lungo via Gratosoglio. Uno dei rapinatori era salito a bordo dell'auto ed era fuggito seguito dai suoi complici. I tre avevano denunciato di avere con loro una cifra intorno ai 20mila euro ma nelle indagini è emerso che la somma si aggirava intorno ai 100mila. La seconda a San Donato milanese ai danni di un pluripregiudicato marocchino. Questa volta, però, la banda indossava pettorine della guardia di finanza. Anche in questo caso la vittima era stata ammanettata e lasciata nel seminterrato. Il bottino era stato di 40mila euro e di un chilo di coca.

Immediata la reazione dei sindacati di polizia. Per Domenico Pianse, segretario del Coisp, «sfruttare la fiducia che i cittadini hanno nei confronti delle forze di polizia è un atto abietto e inaccettabile».

