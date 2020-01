Vittoria Golinelli

Stava facendo alcune misurazioni nel cunicolo della nuova metropolitana M4, all'altezza di piazza Tirana, quando la galleria gli è crollato addosso. Sulla morte di Raffaele Ielpo la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, come spesso avviene in questi casi.

L'operaio 42enne, di origini lucane, aveva trascorso buona parte della sua vita sottoterra. Era il caposquadra e guidava la Tmb, la talpa utilizzata per scavare il tunnel progetatto e realizzato dal consorzio Metro Blu, di cui fanno parte Astaldi e Salini Impregilo. E prima aveva condotto la Tbm della Cmc di Ravenna, la talpa nei cantieri dell'Alta Velocità in Toscana, in quello del traforo del Monte Bianco e lavorato ad Oslo. La massa di terra e sassi che lunedì sera si è staccata dal soffitto del tunnel, però, lo ha colto di sorpresa e gli ha schiacciato la gabbia toracica. Inutile la corsa all'ospedale San Carlo.

La morte di Ielpo ha due tristi primati: essere il primo tragico, incidente sul lavoro del 2020 ed essere il primo nei cantieri della M4. A indagare sull'accaduto, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco, anche l'Ats. Il cantiere è stato sequestrato e in mattinata il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano ha effettuato un lungo sopralluogo. Adesso spetterà a pm e investigatori stabilire se siano state violate le norme sulla sicurezza sul lavoro.

Ieri i cantieri della M4 si sono fermati in segno di lutto. Al campo base a Buccinasco, dove arriverà la metro blu, è stata celebrata una messa, officiata da don Fabrizio Martello, cappellano dell'aviazione civile degli aeroporti di Milano. «Una tragica fatalità» ha detto il sindaco Sala dopo la funzione. «L'ad di Salini Impregilo Pietro Salini mi ha detto che nel cantiere il livello della sicurezza è molto alto. Apparentemente le dotazioni di sicurezza erano a posto, dalla prima ricostruzione anche dei colleghi non sembra che ci siano state situazioni di imprudenza». Cordoglio è stato espresso dal presidente della società M4, Fabio Terragni, e dai sindacati: «È devastante scoprire che si può morire anche lavorando per una committenza pubblica a Milano - è la nota - in uno scavo per una nuova linea di metro. Auspichiamo che si faccia chiarezza e che si individuino le responsabilità».

riproduzione riservata ®

Mercoledì 15 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA