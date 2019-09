Vittoria Golinelli

Si presentavano come addetti di un'azienda privata dal nome inequivocabile: G.a.s., acronimo di Group Ali Service. Si rivolgevano soprattutto agli anziani, ai quali vendevano apparecchi spacciati per rilevatori di fughe di gas, pubblicizzandoli come strumenti fondamentali per la sicurezza, ad un prezzo base di 400 euro. Si trattava, invece, di normali rilevatori di fumo da poche decine di euro di valore.

Non contenti, alle volte ai malcapitati pensionati vendevano addirittura due o tre dispositivi. Una vera e propria truffa, quella sgominata dal pool che, in procura di Milano, si occupa di raggiri a danno di soggetti deboli. L'indagine coordinata dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Enrico Pavone è stata rapida. Gli investigatori sono riusciti ad accertare ben 48 episodi, avvenuti tra novembre 2018 e febbraio 2019. I casi, però, potrebbero essere molti di più. Ripercorrendo i movimenti bancari della banda, che si faceva pagare con i bancomat, gli anziani raggirati sarebbero almeno 300, per un giro d'affari di almeno 110 mila euro. «Non ci interessava contestare un episodio in più o in meno, quanto prevenirne altri in seguito. Per questo abbiamo chiuso in fretta le indagini» ha spiegato Fusco. «Riteniamo importante diffondere queste informazioni nella speranza che le vittime si rendano conto di essere state truffate, riconoscendo dalle fotografie i loro truffatori o gli oggetti che sono stati loro venduti».

Il gip Alessanda Di Fazio, accogliendo in parte le richieste della Procura, ha disposto a carico di cinque membri della banda - Gjergj Marku, Emiliano Marvata, Luca Zanini, Ibrahim Ali e Graziano Tamassia - l'obbligo di non allontanarsi dai comuni di residenza e di non lasciare casa dopo le 21. A casa degli indagati c'erano giubbini, tesserini, apparecchi per rilevare il fumo. E ancora volantini, elenchi di clienti, agende per appuntamenti, ricevute bancarie e addirittura moduli per il recesso. E perfino vademecum scritto a penna con la parte da recitare e le frasi da dire alle vittime.

Martedì 24 Settembre 2019, 05:01

