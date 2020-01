Vittoria Golinelli

Si è addormentato su una panchina, coperto solo da un piumino leggero, da una giacca e da un cappello, e non si è più svegliato. Un clochard è stato trovato senza vita per la strada. L'uomo era originario dello Sri Lanka, aveva 47 anni e si chiamava Nishanta Wewalage.

Il senzatetto si era sistemato per la notte in via Pietro Colletta, all'angolo con viale Umbria, di fronte ad un supermercato. A lanciare l'allarme è stato un passante, pochi minuti dopo le sette del mattino: ha notato il corpo senza vita e ha chiamato il 112. Una volta arrivati sul posto, i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il cadavere non mostrava segni di violenza. Il pubblico ministero non ha disposto ulteriori accertamenti perché già da un primo esame autoptico è risultata chiara la causa della morte: a stroncare la vita del 47enne è stato il freddo.

Quello di Wewalage è il secondo caso simile dall'inizio dell'inverno: il 5 dicembre, vicino alla stazione della metropolitana di Molino Dorino, è morto il 64enne disabile Nica Tudor, sempre a causa delle temperature troppo rigide.

Da tempo Nishanta Wewalage non stava bene. Nel 2017 era stato accolto dal servizio del Comune dedicato a chi ha problemi di salute, dopo la segnalazione dell'ospedale dov'era stato ricoverato. Si era fermato solo pochi giorni, però, prima di andare via spontaneamente. L'8 gennaio di quest'anno, invece, è stato il Policlinico ad inoltrare una richiesta per un posto in una struttura d'accoglienza. Nonostante la risposta positiva del Comune e le raccomandazioni di sottoporsi ai test medici necessari per essere accettati nei dormitori, non si è mai presentato.

Nelle strutture comunali, al momento, sono ospitate 1800 persone nell'ambito del piano freddo, e sono liberi almeno un centinaio di posti. Troppo poco per l'assessore alla Sicurezza del Pirellone, Riccardo De Corato, secondo cui i clochard temono di andare nei dormitori perché «sono troppo pericolosi». «Il Comune - conclude De Corato - cominci a controllare ciò che accade all'interno delle strutture e si pensi ad altre soluzioni».

Martedì 14 Gennaio 2020, 05:01

