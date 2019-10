Vittoria Golinelli

Riempivano di rifiuti illeciti i capannoni abbandonati nel Nord Italia. Oppure li seppellivano in due cave dismesse in Calabria creando un danno ambientale senza precedenti. Avevano messo in piedi un traffico che nel solo 2018 ha fruttato 1,4 milioni di euro le 11 persone arrestate nell'ambito di un'inchiesta della Dda di Milano.

Tra le oltre 14mila tonnellate di rifiuti movimentati dalla banda, c'erano anche quelli campani, in particolare di Napoli e Marcianise (Caserta). Si tratta di «un'operazione importantissima: Nord e Sud uniti per smantellare un gruppo di criminali che riempivano di rifiuti del Sud i capannoni del Nord» ha sottolineato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa.

GLI ARRESTI. Il dominus della banda era Angelo Romanello, 35 anni, calabrese di Siderno: è stato arrestato nella sua casa di Erba. Con lui è finito in carcere anche Maurizio Bova, 41 anni, di Locri, anche lui residente al Nord. Per altri 9 indagati sono stati chiesti gli arresti domiciliari. Tra di loro c'è anche una consulente ambientale di Varese, regolarmente iscritta all'albo in Lombardia, che consigliava alla banda le migliori modalità di smaltimento illecito dei rifiuti anche in altri Paesi, tra cui la Croazia.

L'ORGANIZZAZIONE. Le indagini nascono dall'operazione Fire Starter, avviata dopo l'incendio di Corteolona nel gennaio 2018. I carabinieri Forestali hanno smantellato un'organizzazione criminale che attraverso una struttura composta da impianti autorizzati e complici, trasportatori compiacenti, società fittizie intestate a prestanome e documentazione falsa, gestivano un ingente traffico di rifiuti urbani e industriali che venivano stoccati in capannoni abbandonati o interrati in cave dismesse.

I SITI. I rifiuti sono finiti in una struttura poco fuori Como, a Varedo nell'area ex Snia, a Gessate e Cinisello Balsamo (Milano), per un ammontare di circa 60mila tonnellate accertate, oltre che alla Ipb di via Chiasserini, in zona Bovisa, che è andata a fuoco il 14 ottobre 2018. Episodio per il quale sono stati effettuati 15 arresti e chieste condanne fino a 6 anni di carcere nel processo che è ormai alle battute finali. La Smr Ecologia di Busto Arsizio, azienda-chiave dell'ultima indagine, aveva infatti conferito una grande quantità di rifiuti nel sito milanese.

INVERSIONE DI ROTTA. Quando le indagini dei carabinieri forestali, coordinati dalla Dda milanese, si sono fatte più stringenti, le ecoballe hanno iniziato a viaggiare verso Sud. E sono stare interrate a Gizzeria (Catanzaro), dove già nel 2014 erano stati scoperte armi e droga, e nella Cava Parsi a Lamezia Terme, provocando la «devastazione di un intero territorio».

Martedì 8 Ottobre 2019, 05:01

