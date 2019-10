Vittoria Golinelli

Non sono riusciti a fermare un alunno di prima elementare della scuola Pirelli e a evitare che si arrampicasse su una ringhiera e precipitasse nella tromba delle scale da un'altezza di 13 metri. I nomi dei maestri e i bidelli che quel giorno erano a scuola nelle prossime ore potrebbero essere iscritti nel registro degli indagati proprio per non averlo bloccato.

Le condizioni piccolo di appena 5 anni e 10 mesi restano gravi e da giorni lotta tra la vita e la morte all'ospedale Niguarda. La maestra che gli ha dato il permesso di andare in bagno, gli altri docenti che stavano facendo lezione all'ultimo piano dell'istituto e i bidelli che in quel momento non erano nel corridoio, pronti a intervenire, invece, dovranno rispondere per omessa sorveglianza. Un atto dovuto, fanno sapere dalla procura, anche a garanzia dello staff della scuola Pirelli che in questo modo potrà partecipare ai prossimi accertamenti.

La dirigente e il personale dell'istituto di via Goffredo da Bussero, in zona Bicocca, non riescono a darsi pace per il tragico incidente. Dai primi rilievi della polizia scientifica però, non sono emerse violazioni delle norme sulla sicurezza. Molto più probabile che il bimbo, invece di tornare subito in classe, abbia deciso di prendere una sedia girevole dalla postazione dei bidelli, avvicinarla alle scale e arrampicarsi sul parapetto. Forse voleva giocare, ma si è sbilanciato ed è precipitato nel vuoto. Una sequenza durata in tutto una manciata di secondi. Non abbastanza perché qualcuno lo notasse e facesse in tempo a bloccarlo. Dolore e sgomento emergono anche dalle testimonianze che maestri e bidelli sabato scorso hanno reso ai carabinieri e che ora sono sul tavolo dei magistrati.

Adesso spetterà al pm Francesco Ciardi e ai colleghi del dipartimento guidato dall'aggiunto Tiziana Siciliano valutare le eventuali responsabilità di chi quella mattina era presente ma non è riuscito a evitare il peggio.

riproduzione riservata ®

Martedì 22 Ottobre 2019, 05:01

