Vittoria Golinelli

Nell'ottobre di un anno fa, Milano si è svegliata avviluppata in una fitta coltre di fumo. L'aria era invasa da un odore acre che si avvertiva fino in Duomo. Nella notte del 14 ottobre il deposito di via Chiasserini, in zona Bovisa, gestito dalla società Ipb Italia, era andato a fuoco. Con capannoni e strutture erano bruciate anche le tonnellate di rifiuti stoccati - sia in modo lecito e che illecito all'interno. Adesso il Tribunale ha condannato quattro imputati che avevano scelto il rito ordinario.

La pena più alta - 6 anni e 6 mesi - è stata inflitta a Aldo Bosina, amministratore di fatto della Ipb Italia, società che amministrava il capannone milanese e altre discariche abusive. I giudici hanno anche condannato a 4 e 6 mesi l'amministratore di una società intermediaria, Pietro Ventrone, a 3 anni e 10 mesi l'imprenditore Giovanni Girotto e a 2 anni (con pena sospesa) per l'amministratrice della Ipb Italia Patrizia Geronimi. Le accuse erano, a vario titolo, di traffico illecito di rifiuti, gestione non autorizzata di discarica e altri reati.

Accolte anche quattro richieste di patteggiamento, mentre la corte ha rigettato quella di Massimo Sanfilippo, amministratore di una società di intermediazione, che è stato rinviato a giudizio il prossimo 11 dicembre. Il Tribunale, infine, ha definito le provvisionali per le parti civili: circa 400mila euro per il Comune di Milano e oltre 1,5 milioni per la Città Metropolitana.

In un filone parallelo, poi, il gup di Milano Teresa De Pascale ha condannato con il rito abbreviato altre quattro persone. Diego Giro, ritenuto il responsabile del traffico di rifiuti in Veneto, dovrà scontare 4 anni e 8 mesi e Bekim Ramadonovski, che collaborava con lui, a un anno e 8 mesi con pena sospesa. Tre anni e 4 mesi sono stati inflitti a Mauro Zonca, legale rappresentante di Ipb Italia e una condanna a 3 anni e 8 mesi a Joskwa Colombo, broker che amministrativa una società intermediaria.

Nel frattempo prosegue l'inchiesta per individuare gli autori materiali dell'incendio del capannone. Nella sua requisitoria il pm Donata Costa aveva ricordato come il rogo abbia avuto lunghe ripercussioni: «Per tutta l'estate siamo stati impegnati con dei provvedimenti per evitare che ci fossero conseguenze per la salute pubblica. Oggi la situazione è stata messa parzialmente in sicurezza, ma ci vorrà tempo per smaltire tutto». La rappresentante dell'accusa si è detta soddisfatta del verdetto, e ha sottolineato come «la giustizia in questo caso sia stata veloce ed efficace».

riproduzione riservata ®

Venerdì 11 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA