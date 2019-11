Vittoria Golinelli

Mercoledì torna libero l'ex coordinatore di Forza Italia di Varese Nino Caianiello, finito al centro di un'inchiesta della procura milanese su un presunto sistema di tangenti e spartizione di appalti in Lombardia.

Insieme a Caianiello, considerato dai pm della Dda il ras dei voti e delle candidature di Forza Italia in Lombardia, saranno rimessi in libertà anche altri indagati che, dopo gli arresti di maggio erano ancora ai domiciliari o in carcere. Come l'ex consigliere comunale di Milano di Forza Italia e candidato alle elezioni europee Pietro Tatarella e Mauro Tolbar, ritenuto uno dei collettori di mazzette.

Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari Raffaella Mascarino con un provvedimento che è stato notificato nei giorni scorsi agli indagati. In particolare il gip ha dichiarato l'inefficacia della misura cautelare per l'ex dipendente Amsa Sergio Salerno e ha rigettato, invece, l'istanza della procura che chiedeva per lui, Caianiello, Tatarella e Tolbar «un'altra misura cautelare coercitiva non custodiale», come l'obbligo di dimora o firma, «idonea a garantire le esigenze cautelari».

Istanza respinta perché «nella richiesta - scrive il giudice - non vengono esplicitate in alcun modo le esigenze cautelari» tali da giustificare ulteriori misure per i quattro, praticamente alla scadenza del termine di sei mesi previsti per la custodia cautelare. Nel tempo trascorso dal loro arresto, inoltre, il giudice sottolinea come «gli indagati abbiano tratto dall'esperienza giudiziale un sufficiente monito per astenersi, nel futuro, dal commettere altri reati della stessa specie», e quindi possano tornare in libertà.

Unica eccezione per l'imprenditore Daniele D'Alfonso, titolare della ditta di smaltimento rifiuti Ecol Service, che dovrà restare domiciliari. A lui è stata contestata infatti l'aggravante di aver favorito il clan di ndrangheta Molluso. E proprio per questo per lui la misura scadrà il prossimo maggio.

