Vittoria Golinelli

Maxi sequestro da un milione di euro per il capo ultrà del Milan Luca Lucci. Trentasette anni, figura di spicco della Curva Sud, era già finito in carcere nel maggio 2018 per spaccio di droga e poi aveva patteggiato una condanna a un anno mezzo. Per la Procura, la sua organizzazione riforniva di cocaina i tifosi rossoneri. Anche se sulla carta fa l'elettricista, per il Tribunale e la polizia - che ha messo i sigilli a un complesso immobiliare di due piani con autorimessa in provincia di Bergamo e al Clan 1989, storico ritrovo degli ultras rossoneri a Sesto San Giovanni - Lucci nella vita fa tutt'altro. Il Clan è la «base operativa per riunioni» su traffici di stupefacenti «e per consegne-ritiri» della droga e «vede una costante affluenza di pregiudicati di elevato spessore criminale» anche «inseriti in contesti di criminalità organizzata», scrive la sezione Misure di prevenzione del Tribunale, presieduta da Fabio Roia, nel provvedimento con cui ha disposto un sequestro. Insomma, il suo tesoretto Lucci lo avrebbe accumulato con attività decisamente illecite. In passato, poi, il 37enne era stato condannato per l'aggressione a Virgilio Motta, il tifoso interista che nel derby Milan-Inter del 15 febbraio 2009 aveva perso un occhio a causa di un pugno. Episodio che poi portò Motta al suicidio. Di certo c'è che l'autorità di Lucci in Curva è indiscussa. Era stato Lucci a dicembre ad accogliere il ministro dell'Interno Matteo Salvini, anche lui rossonero, all'Arena per la festa organizzata dai tifosi, facendosi fotografare con lui. Non senza una scia di polemiche.

Giovedì 27 Giugno 2019, 05:01

