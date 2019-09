Vittoria Golinelli

Mai Charlotte Akassi Yapi avrebbe potuto immaginare che nell'appartamento in affitto in via fratelli Taviani a Pozzo d'Adda, alle porte di Milano, avrebbe trovato la morte. E che ad ucciderla sarebbe stato proprio il compagno, il 46enne Carmelo Angelo Fiore. La loro storia era fatta di alti e bassi, di urla e di liti anche violente. Ma Charlotte, con l'ottimismo dei uoi 26 anni, credeva che quel compagno molto più grande, che lavorava in una stamperia a Bergamo, avrebbe protetto lei e suoi due figli piccoli. Ma la loro storia è andata in tutt'altra direzione. E nella notte tra lunedì e martedì Carmelo ha prima ucciso Charlotte e poi ha cercato di togliersi la vita pugnalandosi al petto.

Cosa sia successo esattamente tra le mura del loro appartamento forse non si saprà mai. I primi rilievi effettuati dai carabinieri del Ris e le indagini svolte dai colleghi della Compagna di Cassano d'Adda hanno permesso di ricostruire qualche frammento della nottata di violenza e sangue. Di certo ad un certo punto Fiore ha stretto le mani attorno al collo della ragazza. Con forza e senza pietà. Fino a toglierle il respiro.

Non era la prima volta che il 46enne picchiava la compagna di origine ivoriana, ma cresciuta da una famiglia bergamasca. Solo pochi giorni fa a casa della coppia erano arrivati i carabinieri e Charlotte aveva raccontato di essere stata strattonata e tirata per i capelli, ma alla fine non aveva denunciato. A settembre di un anno fa, invece, la ragazza era finita in ospedale con 10 giorni di prognosi. E neanche in quell'occasione aveva denunciato.

Dopo aver ammazzato la compagna, l'uomo ha chiamato la ex moglie, con al quale Fiore ha avuto tre figli. «Ho strozzato Charlotte ha ammesso tra le lacrime e adesso mi voglio suicidare». Dopo quelle parole, poco dopo le 4 del mattino, la donna ha chiamato il numero di emergenza 112.

La corsa di ambulanze e carabinieri è stata disperata. Nell'appartamento di Pozzo d'Adda gli operatori del 118 hanno trovato un cadavere, quello di Charlotte, e un ferito in una pozza di sangue e con un coltello conficcato sul torace, Fiore. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e i medici sono riusciti a salvargli la vita. Al momento è piantonato in ospedale e non è in pericolo di vita.

Mercoledì 25 Settembre 2019, 05:01

