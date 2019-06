Vittoria Golinelli

Il corpo coperto di lividi. I piedini fasciati per le tante scottature provocate dai mozziconi di sigarette. Una costola rotta. Non solo il padre ma anche la madre del piccolo Mehmed potrebbero aver avuto un ruolo nella morte del bambino.

Il padre del piccolo di 2 anni e 5 mesi, Aljica Hrustic, croato, 25 anni, ha ammesso di aver colpito il figlio con «un calcio al petto». Davanti al magistrato Giovanna Cavalleri ha confessato di fare uso massiccio di droga. L'uomo ha spiegato che la notte del 22 maggio il figlio piangeva e lui non riusciva a dormire, così si è alzato e lo ha picchiato. E quando ha capito che era morto, ha chiamato il 112 e ha lasciato la moglie disperata nell'appartamento di via Ricciarelli, zona San Siro, occupato dalla famiglia. Tutto vero? La versione mostra molte incongruenze. Per gli inquirenti anche la mamma non sarebbe estranea alla tragedia. Dai primi risultati dell'autopsia, infatti, è emerso che il bimbo è morto per un trauma cranico provocato da una botta in testa. Dettaglio che non combacia con la confessione del padre. Mehmed aveva effettivamente una costola rotta, ma sembra che il calcio non lo abbia ucciso. La relazione completa del medico legale, depositata a fine luglio, aiuterà gli inquirenti a chiarire se il bambino abbia subito violenze anche nei giorni precedenti. Nel frattempo, martedì si sono svolti i funerali di Mehmed in Croazia, dove vive il fratello maggiore, affidato ai nonni paterni. La mamma, incinta, adesso è ospitata da una struttura privata protetta, separata dalle altre due figlie di 3 e un anno, che si trovano in un'altra struttura per minori. E il suo futuro è sempre più incerto.

