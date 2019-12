Vittoria Golinelli

Ha lasciato l'Italia perché dopo lo scandalo del Rubygate «non riuscivo più a lavorare», ma a New York ha ricevuto le attenzioni del produttore Harvey Weinstin. Gli ultimi anni sono stati piuttosto intensi per Ambra Battilana, modella italo filippina e testimone chiave del processo Ruby ter. Ieri li ha ripercorsi tutti dal banco dei testimoni. Ha raccontato i dettagli delle cene eleganti ad Arcore. E ha rievocato la sera del 20 agosto 2010 a casa di Silvio Berlusconi, descrivendo balli sexy e esibizioni di pole dance per compiacere l'ex premier «che si lasciava baciare e toccare dalle sue giovani ospiti».

Ma cosa succede davvero a Villa San Martino? Ecco il racconto della ragazza. Ambra e Chiara Danese, l'altra superteste, anche lei piemontese, vengono invitate a sorpresa a «una serata importante» da Emilio Fede, tramite il loro agente Daniele Salemi, e non capiscono subito di essere a casa del Cavaliere. Appena arrivata, Ambra viene accolta da un uomo che offre anelli alle ragazze presenti. «Pensavo fosse un imitatore di Berlusconi racconta in aula - poi mi sono resa conto che era proprio lui. Gli mancavano due denti, aveva un accento meno marcato». «Era molto diverso da come appare in tv». Poi la festa entra nel vivo con la cena tricolore, canzoni francesi e battute osè. L'epilogo è il bunga bunga in tavernetta. «Berlusconi ci mette le mani sul fondoschiena». Quando Ambra e Chiara chiedono a Emilio Fede che se ne vogliono andare, lui le minaccia. «Ci dice: se non rimanete qua, non fate strada. Non andate da nessuna parte». «Berlusconi annuisce e conferma».

I contraccolpi di quella serata si fanno sentire. «Ero assediata dai paparazzi» e «il suo nome era rovinato». L'unica possibilità è partire: prima Londra, poi Parigi e infine New York. E anche qui le disavventure non mancano. Nel marzo del 2015, a una festa incontra Weinstein che «mi mette le mani addosso». Lei denuncia e il giorno successivo registra la confessione del manager con un microfono nascosto. Weinstein, però, la vuole comprare. «Per un milione di dollari ammette la ragazza - dovevo eliminare le prove. Sono stata costretta ad accettare quell'accordo, che poi è stato sciolto». Così il 6 gennaio partirà il processo al produttore fondatore della Miramax e Ambra sarà tra le accusatrici.

riproduzione riservata ®

Martedì 17 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA