Vittoria Golinelli

Fuori dalla finestra esplode la primavera e sembra che per molti milanesi sia molto difficile restare a casa. Sole nelle ultime ore sono un'ottantina quelli beccati in giro senza motivo (lavoro, salute, spesa) dalle forze di polizia e denunciati. C'è chi approfitta del bel tempo per correre sui Navigli, chi si siede su una panchina per prendere qualche raggio di sole in compagnia, chi con la scusa di accompagnare il cane a fare due passi cammina mezz'ore intere. Per tanti, poi, la spesa o la coda dal tabaccaio si trasformino in happening. Cosa succede, però, se si viene controllati e bloccati da polizia, carabinieri e uomini dell'Esercito e Fiamme Gialle in pattuglia? Tutti questi comportamenti, in base ai decreti del governo sul coronavirus, possono avere conseguenze penali. Lo ricorda la Procura di Milano, ammonendo che per i trasgressori scatta una denuncia per «inosservanza dei provvedimenti dell'autorità», che sarà valutata caso per caso dalla procura. Se i magistrati individueranno dolo o anche solo colpa nell'aver lasciato senza motivo il proprio appartamento, è previsto l'arresto fino a 3 mesi o un'ammenda fino a 206 euro. Si tratta di una contravvenzione penale non una multa amministrativa e quindi, in caso di colpevolezza, viene emesso un decreto di condanna che vale come un precedente penale. Non è uno scherzo, insomma. A ricevere tutte le denunce finora sono state oltre 1500 quelle compilate all'ombra della Madonnina è l'ufficio Portale della Procura, dove si smistano le notizie di reato. La situazione viene anche monitorata anche dal dipartimento Ambiente, salute, sicurezza, lavoro guidato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano. O i milanesi si auto-disciplinano e seguono le norme, si spiega in Procura, o deve intervenire lo Stato che ha tra le priorità proprio quella di tutelare la salute dei cittadini. Se poi la persona fermata sa di essere positiva la coronavirus ed ha deciso di evadere la quarantena, ma gari senza guanti e mascherina, i pm potranno valutare l'ipotesi più grave del reato di epidemia, punito anche con l'ergastolo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA