Vittoria Golinelli

È un Palazzo di Giustizia quasi deserto quello di ieri mattina a Milano. Poche le udienze che si sono svolte regolarmente, moltissimi i processi rinviati, tra cui quello Ruby Ter a Silvio Berlusconi e altri 28 imputati, che è slittato al 9 marzo perché in aula c'erano troppe persone, situazione ambientale che contrastava con la «circolare della Corte d'Appello di Milano» sull'emergenza coronavirus.

A essere rinviate sono state anche tutte le udienze che prevedevano parti, imputati, difensori, parti civili e magistrati, provenienti dalle zone in cui si sono verificati focolai di covid 19. La riunione dei responsabili degli uffici giudiziari, alla quale hanno partecipato anche gli avvocati, si è chiusa con la conferma di quanto già annunciato domenica. L'invito ai giudici è di svolgere le udienze a porte chiuse o comunque con l'ammissione del numero più ridotto possibile di addetti. I responsabili degli uffici hanno anche invitato il personale amministrativo, a contatto diretto con il pubblico, a mantenere una distanza di almeno due metri dagli utenti. Anche la Procura ha limitato gli accessi agli uffici dei pm fino a nuove ulteriori disposizioni. Per le informazioni al pubblico gli utenti potranno rivolgersi al primo terra dove si trova l'ufficio Urp, le comunicazioni con gli avvocati invece avverano prevalentemente per via telematica. Non è stato possibile invece dare in dotazione mascherine perché non sono state fornite dal Ministero della Salute.

Qualche momento di tensione si è avuta al primo piano, dove si trova l'aula in cui si discutono gli sfratti. Il giudice, seguendo le direttive dei capi degli uffici, ammetteva in aula solo le parti di un procedimento alla volta. Questo ha causato un assembramento di una trentina di persone all'esterno dell'aula, impaurita da un potenziale contagio. Il magistrato rivolgendosi alle persone che si trovano all'esterno, ha detto: «Io la mascherina e i guanti me li sono portati da casa», riferendosi al fatto che nessuno avesse sistemi di protezione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA