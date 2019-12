Vittoria Golinelli

È il giorno del lutto per la morte di Shirley Ortega, ma l'inchiesta non si ferma. Da ieri sono indagati per omicidio stradale aggravato e lesioni colpose sia l'autista del filobus della linea 90, sulla quale viaggiava la babysitter filippina 49enne, sia quello del camion della nettezza urbana contro cui il mezzo pubblico si è schiantato.

L'impatto, all'angolo tra viale Bezzi e via Marostica, è stato fortissimo. E adesso si indaga per capire se il dipendente Atm sia passato con il rosso a causa di un guasto tecnico o per una distrazione. Il pm Rosario Stagnaro ha incaricato la polizia locale di ricostruire l'esatta dinamica, anche grazie ai filmati dell'incidente. Nelle prossime ore, poi, verrà eseguita l'autopsia sul corpo di Shirley, che è stata sbalzata fuori da filobus e ha battuto violentemente la testa sull'asfalto. Portata al Policlinico in condizioni disperate, è morta dopo 24 ore di agonia. Oltre a lei, altri 24 passeggeri hanno riportato ferite e contusioni. Sono anche in corso accertamenti sul cellulare dell'autista del mezzo pubblico, che è stato sequestrato, per capire se lo stesse utilizzando poco prima dell'impatto. O se invece qualcosa a bordo che lo abbia distratto. Un'indicazione utile in questo senso dovrebbe arrivare dalle telecamere di bordo, al vaglio degli investigatori. Al momento non si può escludere nemmeno che l'autista abbia avuto un malore. Si tratta di un ragazzo di 28 anni assunto da Atm la scorsa primavera: ha avuto una prognosi di 10 giorni, senza necessità di un ricovero. I test alcolemici effettuati subito dopo lo schianto hanno dato esito negativo, ma il pm ha disposto per entrambi i conducenti esami tossicologici più accurati, i cui esiti si avranno nei prossimi giorni.

Determinato a fare chiarezza il sindaco Beppe Sala: «Non vorrei espormi e dare colpe e responsabilità - spiega - però ho chiesto ad Atm di stringere ancora di più i controlli e l'attenzione sui nostri operatori. Nessuno di noi sa però dire la dinamica. Il conducente del mezzo è ancora, da quello che mi dicono, sotto shock. Certamente è passato con il rosso. Se responsabilità ci sono, ce le prendiamo».

Martedì 10 Dicembre 2019

