Vittoria Golinelli Due anni e 6 mesi di reclusione. È questa la richiesta

Due anni e 6 mesi di reclusione. È questa la richiesta di condanna avanzata dal sostituto pg Vincenzo Calia nei confronti di Roberto Maroni. L'ex governatore lombardo ed ex ministro dell'Interno è finito a processo per le presunte pressioni esercitate per favorire due ex collaboratrici dei tempi del Viminale e aiutarle a trovare un nuovo lavoro a Milano. In primo grado Maroni è stato condannato a un anno e a pagare 450 euro di multa. La sentenza d'appello, invece, arriverà il prossimo 8 novembre.

I giudici della seconda Corte d'Appello, dopo la requisitoria del sostituto pg Vincenzo Calia e le arringhe difensive, hanno fatto slittare il processo e hanno fissato una ulteriore udienza per aggiornare il procedimento, fissando un'altra udienza per le eventuali repliche della pubblica accusa e le controrepliche delle difese. Dopodiché il collegio presieduto dal giudice Piero Gamacchio entrerà in camera di consiglio per emettere la sentenza.

In primo grado, l'ex governatore lombardo della Lega era stato condannato per turbata libertà nella scelta del contraente per aver spinto per far assumere Mara Carluccio, sua collaboratrice del tempi del Viminale, da Eupolis, società di ricerca controllata da Regione Lombardia. Maroni era stato assolto, invece, dall'accusa di induzione indebita per aver sollecitato la partecipazione di Maria Grazia Paturzo - a cui era legato da una relazione affettiva - a un viaggio istituzionale per promuovere Expo 2015 a Tokyo. Viaggio al quale, alla fine, anche Maroni aveva rinunciato preferendo invece andare in missione a Berna.

L'ex governatore, che ha partecipato all'udienza, ha respinto tutte le accuse e ha negato di aver provocato «un danno alla pubblica amministrazione». «Non ho mai imposto nulla a nessuno», si è difeso facendo una serie di dichiarazioni spontanee, rivendicando la correttezza del proprio operato e di quello dei suoi collaboratori.

Martedì 15 Ottobre 2019, 05:01

