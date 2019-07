Vittoria Golinelli

Dopo quattro mesi la morte di Imane Fadil non ha ancora trovato una risposta. Ma l'attesa potrebbe essere breve. Potrebbe arrivare infatti la prossima settimana sul tavolo del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dei pm Luca Gaglio a Antonia Pavan la relazione dell'autopsia eseguita sul corpo della modella tunisina 34enne, teste chiave nei processi del Rubygate, morta il 1° marzo scorso alla clinica Humanitas a Rozzano.

L'ultima proroga concessa ai consulenti, guidati dalla nota anatomopatologa Cristina Cattaneo, dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dai pm Luca Gaglio e Antonia Pavan, nell'inchiesta aperta per omicidio, è scaduta il 26 giugno. E a breve si dovrebbero conoscere gli esiti dei tanti test e accertamenti eseguiti dagli esperti. Le sue rivelazioni erano state importanti per l'inchiesta. La modella tunisina era stata otto volte a cena ad Arcore e aveva raccontato ai pm che indagavano su Berlusconi dettagli piccanti delle cene eleganti. Anche se non aveva mai incontrato Ruby, Imane aveva descritto nei dettagli che cosa avveniva durante il bunga bunga. Tra gli episodi descritti, anche uno show della soubrette dominicana Marystelle Polanco, che si era travestita come il procuratore aggiunto Ilda Boccassini, con tanto di toga e parrucca rossa.

I quesiti a cui il team guidato da Cristina Cattaneo deve rispondere per far luce sulla morte della 34enne sono tanti. Nel sangue di Imane erano stati trovati livelli anomali di metalli pesanti. Spetterà a Francesco Scaglione, professore di Farmacologia e tossicologo, stabilire se quei valori fossero però sufficienti o meno per ucciderla in poco meno di un mese dal suo ricovero. Non è escluso, però, che sia morta per una malattia poco diffusa, come una forma rarissima di aplasia midollare. Inizialmente si era anche ipotizzato che la ragazza fosse entrata in contatto con del materiale radioattivo, ma dopo una serie di accertamenti l'ipotesi è stata scartata.

Giovedì 4 Luglio 2019, 05:01

