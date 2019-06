Vittoria Golinelli

Deve restare in carcere Nino Caianiello, soprannominato a Varese il burattinaio per la sua voracità di potere. L'ex coordinatore locale di Forza Italia che, secondo l'accusa, tirava le fila del sistema di tangenti, nomine, appalti pilotati e finanziamenti illeciti il Lombardia, può ancora inquinare le indagini e quindi deve restare in cella. A deciderlo è stato il Tribunale del Riesame di Milano respingendo l'istanza di revoca della misura cautelare. Rigettata anche la questione di competenza territoriale dell'indagine presentate dalla difesa, che sosteneva che l'inchiesta dovesse essere trasferita a Busto Arsizio.

Nino Caianiello, accusato di associazione per delinquere, corruzione e finanziamento illecito e difeso dall'avvocato Tiberio Massironi, ha già chiesto di essere interrogato dai pm milanesi e verrà convocato tra la fine della settimana e l'inizio della prossima. Nel frattempo, il legale sta studiando un ricorso in Cassazione. Dopo l'udienza al Riesame, aveva spiegato ai cronisti che Caianiello, per gli inquirenti il «grande manovratore» del sistema corruttivo, dice di non aver mai preso «soldi in modo illecito» e che il denaro raccolto durante la sua attività politica «lo ha messo in Agorà, un'associazione culturale legata a Forza Italia e nel partito».

Il legale sostiene anche che chi sta indagando sui fondi neri nascosti «non troverà un solo euro, anche all'estero». Per la procura, però, l'ex coordinatore di Forza Italia sarebbe stato «artefice di buona parte» delle nomine e assunzioni dei suoi uomini nei gangli di «enti pubblici che gestiscono rilevantissimi flussi di denaro», attività da cui avrebbe ottenuto «diretti benefici in termini economici», arrivando addirittura pretendere una decima dai loro stipendi.

riproduzione riservata ®

Martedì 4 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA